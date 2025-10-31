Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Димитър Илиев се завръща за дербито с Ботев (Пд)

  • 31 окт 2025 | 20:48
  • 891
  • 0
Капитанът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев се завръща в групата на "черно-белите" за утрешното градско дерби с Ботев. За последно опитният футболист беше на терена на 14 септември, след което лекуваше травма и пропусна следващите шест двубоя.

Наказан за сблъсъка е защитникът Лукас Риян, а с контузии са Калоян Костов и Крист Лонгвил.

Кметът на Пловдив, капитаните и легенди на Ботев и Локо заедно преди дербито
Кметът на Пловдив, капитаните и легенди на Ботев и Локо заедно преди дербито

Групата на "смърфовете": Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа

