Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 110
  • 0
Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще привлече вниманието на футболните фенове в 14:45 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив. Двубоят от 14-ия кръг на efbet Лига ще бъде ръководен от Драгомир Драганов, за когото това е трето пловдивско дерби. Това е поредната среща между двата най-големи пловдивски клуба, които имат дългогодишно съперничество и винаги предлагат зрелищни и емоционални двубои, независимо от моментното им състояние и класирането.

Локомотив (Пловдив) заема третото място в efbet Лига с 24 точки от 13 изиграни мача, като "смърфовете" имат 17 отбелязани и 13 допуснати гола. От друга страна, Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки 14-то място с едва 11 точки, като "канарчетата" имат 14 отбелязани и 22 допуснати гола.

Днешния мач е под номер 121 между двата тима. До момента са се изиграли 120 срещи, от които 41 победи са за Локомотив, 42 успеха са за Ботев, а 37 са равенствата. Голова разлика е 143:140 за Локомотив. Двата отбора имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо това стана на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата тима премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, като тогава мачът завърши 1:1.

В навечерието на дългоочакваното пловдивско дерби кметът на Пловдив Костадин Димитров организира специална среща в сградата на Общината. Атмосферата бе заредена с очакване и спортен дух, а в залата се събраха ключови фигури от пловдивския футбол и местната власт. Сред присъстващите бяха капитаните на двата големи съперника – Димитър Илиев от Локомотив и Тодор Неделев от Ботев, които си стиснаха ръцете в знак на спортсменство и уважение. Към тях се присъединиха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметът по спорта Николай Бухалов, легендарният футболист Петър Зехтински и заместник-директорът на ОД на МВР Пламен Иванов.

Срещата ще бъде дебютна в дербито за наставника на Локомотив Душан Косич, както и за наставника на Ботев Иван Цветанов.

Обстановката в града ще бъде напрегната, тъй като двете агитки ще организират шествия към стадион "Локомотив". Последното дерби, на което имаше шествие, започна с бой между феновете до "Колежа", като надеждите са този път това да не се случи. Още повече, че двата отбора се обединиха и призоваха привържениците си за спортсменство.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 591
  • 0
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 3030
  • 3
Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 3134
  • 0
Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

  • 1 ное 2025 | 00:42
  • 3016
  • 0
Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 2959
  • 1
Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

  • 31 окт 2025 | 21:38
  • 1056
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 112
  • 0
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 134
  • 0
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 13383
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 3030
  • 3
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 20780
  • 37