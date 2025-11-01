Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев ще привлече вниманието на футболните фенове в 14:45 часа на стадион "Локомотив" в Пловдив. Двубоят от 14-ия кръг на efbet Лига ще бъде ръководен от Драгомир Драганов, за когото това е трето пловдивско дерби. Това е поредната среща между двата най-големи пловдивски клуба, които имат дългогодишно съперничество и винаги предлагат зрелищни и емоционални двубои, независимо от моментното им състояние и класирането.

Локомотив (Пловдив) заема третото място в efbet Лига с 24 точки от 13 изиграни мача, като "смърфовете" имат 17 отбелязани и 13 допуснати гола. От друга страна, Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки 14-то място с едва 11 точки, като "канарчетата" имат 14 отбелязани и 22 допуснати гола.

Днешния мач е под номер 121 между двата тима. До момента са се изиграли 120 срещи, от които 41 победи са за Локомотив, 42 успеха са за Ботев, а 37 са равенствата. Голова разлика е 143:140 за Локомотив. Двата отбора имат по една служебна победа с 3:0, а два пъти дербито се игра извън Пловдив. Първо това стана на националния стадион "Васил Левски" и бе спечелено от Ботев с 2:1 (16 март 2014). В началото на сезон 2016/2017 двата тима премериха сили на стадион "Лазур" в Бургас, като тогава мачът завърши 1:1.

В навечерието на дългоочакваното пловдивско дерби кметът на Пловдив Костадин Димитров организира специална среща в сградата на Общината. Атмосферата бе заредена с очакване и спортен дух, а в залата се събраха ключови фигури от пловдивския футбол и местната власт. Сред присъстващите бяха капитаните на двата големи съперника – Димитър Илиев от Локомотив и Тодор Неделев от Ботев, които си стиснаха ръцете в знак на спортсменство и уважение. Към тях се присъединиха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметът по спорта Николай Бухалов, легендарният футболист Петър Зехтински и заместник-директорът на ОД на МВР Пламен Иванов.

Срещата ще бъде дебютна в дербито за наставника на Локомотив Душан Косич, както и за наставника на Ботев Иван Цветанов.

Обстановката в града ще бъде напрегната, тъй като двете агитки ще организират шествия към стадион "Локомотив". Последното дерби, на което имаше шествие, започна с бой между феновете до "Колежа", като надеждите са този път това да не се случи. Още повече, че двата отбора се обединиха и призоваха привържениците си за спортсменство.