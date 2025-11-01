Популярни
ЦСКА търси вратар от чужбина

  • 1 ное 2025 | 09:21
ЦСКА работи усилено не само по зимната, но и по лятната селекция, съобщава „Тема Спорт“. “Червените” следят вратар от чужбина с европейски паспорт. Той е гласен за заместник на Густаво Бусато. Договорът на бразилеца е до края на сезона и няма да бъде подновяван. Стражът дойде на „Армията“ през лятото на 2019 и наскоро навърши 35 години. Клубът има опция да продължи контракта му с още един сезон, но почти сигурно няма да се възползва. Той вече е със статут на втори вратар, като новият треньор Христо Янев залага на беларуския национал Фьодор Лапухов (22 г.).

Спортният директор на столичани Бойко Величков е получил списък с потенциални нови попълнения, които да бъдат привлечени през зимата. Приоритет ще е взимането на две крила и халф. Търси се и централен защитник. Между трима и петима ще са новите, като очакванията са те да са на линия за старта на зимната подготовка и лагера в Турция.

