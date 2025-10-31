Кюстендилеца за Вангелов: Най-доброто решение!

Тарторът на Сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца направи коментар за новоназначения изпълнителен директор на ЦСКА - Вангел Вангелов, който замени на поста подалия оставка Радослав Златков. Той заяви, че това е най-доброто решение, като е убеден, че Вангелов ще свърши повече работа от всички до тук.

"Най-доброто решение, убеден съм, че ще свърши повече работа от всички до тук!", написа Иван Велчев под официалното съобщение във Фейсбук страницата на ЦСКА за назначението на Вангелов.