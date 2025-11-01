Иван Станчев: Прогресиращ противник

Днес, Волов-Шумен 2007 ще играе с Олимпик във Варна. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изключително сериозен двубой. Излизаме срещу отбор от млади момчета с потенциал, подготвени, амбицирани да се развиват за да намерят мястото си в мъжкия футбол. Показаха добри игри и резултати от началото на сезона. Ще направим възможното да излезем с чест от двубоя. Винаги играем за победа. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.