  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  Иван Станчев: Прогресиращ противник

Иван Станчев: Прогресиращ противник

  • 1 ное 2025 | 08:42
  • 152
  • 0

Днес, Волов-Шумен 2007 ще играе с Олимпик във Варна. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Изключително сериозен двубой. Излизаме срещу отбор от млади момчета с потенциал, подготвени, амбицирани да се развиват за да намерят мястото си в мъжкия футбол. Показаха добри игри и резултати от началото на сезона. Ще направим възможното да излезем с чест от двубоя. Винаги играем за победа. На лице са предпоставки за интересен мач“, коментира пред Sportal.bg президента на шуменски клуб Иван Станчев.

