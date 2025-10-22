Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волов (Шумен)
  3. Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

  • 22 окт 2025 | 19:13
  • 424
  • 0
Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

Лудогорец III (Разград) надигра у дома Волов Шумен 2007 с 3:1. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Александър Маринов даде преднина на домакините с попадение в 37-ата минута. Джан Ниязи отказа съперника с бързи голове в началото на второто полувреме. Той удвои резултата, секунди след почивката, а в 51-ата минута се разписа за втори път. Десетина по-късно, съотборника му Валентин Кърчев извърши нарушение и беше отстранен с червен картон. Златин Боянов реализира почетното попадение за шуменци в 75-ата минута. Секунди преди края на двубоя, играещия треньор на Волов – Цветан Илиев беше отстранен с червен картон за извършено нарушение.

