Лудогорец III се справи с Волов Шумен 2007

Лудогорец III (Разград) надигра у дома Волов Шумен 2007 с 3:1. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига. Александър Маринов даде преднина на домакините с попадение в 37-ата минута. Джан Ниязи отказа съперника с бързи голове в началото на второто полувреме. Той удвои резултата, секунди след почивката, а в 51-ата минута се разписа за втори път. Десетина по-късно, съотборника му Валентин Кърчев извърши нарушение и беше отстранен с червен картон. Златин Боянов реализира почетното попадение за шуменци в 75-ата минута. Секунди преди края на двубоя, играещия треньор на Волов – Цветан Илиев беше отстранен с червен картон за извършено нарушение.