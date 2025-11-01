Йордан Миленов: Много са силни, дано да имаме късмет

Ботев (Нови пазар) играе днес с Черноломец в Попово. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Рязочаровани сме от резултата от последния ни мач. Липсата на късмет ни лиши от победата. Нямаме друга алтернатива освен да се опитаме да компенсираме загубените точки в следващите двубои. В предстоящия, домакините са много силни и резултатите им го потвърждават. Отиваме в Попово да се представим достойно и ако късмета е на наша страна да вземем нещо от мача“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.