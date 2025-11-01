Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Нови пазар)
  3. Йордан Миленов: Много са силни, дано да имаме късмет

Йордан Миленов: Много са силни, дано да имаме късмет

  • 1 ное 2025 | 08:32
  • 189
  • 0

Ботев (Нови пазар) играе днес с Черноломец в Попово. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Рязочаровани сме от резултата от последния ни мач. Липсата на късмет ни лиши от победата. Нямаме друга алтернатива освен да се опитаме да компенсираме загубените точки в следващите двубои. В предстоящия, домакините са много силни и резултатите им го потвърждават. Отиваме в Попово да се представим достойно и ако късмета е на наша страна да вземем нещо от мача“, коментира пред Sportal.bg играещия президент на Ботев Йордан Миленов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

Виктор Попов и Корона се препънаха срещу последния в Полша

  • 1 ное 2025 | 03:26
  • 768
  • 0
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 6762
  • 7
Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

Пламен Андреев се върна на пейката, а Сантандер спечели с единствения си точен удар

  • 1 ное 2025 | 01:12
  • 3397
  • 0
Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

  • 1 ное 2025 | 00:42
  • 3214
  • 0
Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

Миланов влезе и Динамо (Б) обърна ЧФР Клуж в последните секунди

  • 31 окт 2025 | 22:40
  • 3080
  • 1
Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

Лукас Петков вкара гол и пропусна дузпа при драматично равенство на Елверсберг

  • 31 окт 2025 | 21:38
  • 1154
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

Кой ще бъде новият господар на Пловдив?

  • 1 ное 2025 | 08:27
  • 1225
  • 6
Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

Септември (Сф) и Славия в битка за ценни три точки

  • 1 ное 2025 | 08:00
  • 828
  • 0
Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

Добруджа и Спартак се изправят един срещу друг в нажежено регионално дерби

  • 1 ное 2025 | 07:45
  • 1280
  • 3
Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

Везенков и Олимпиакос спечелиха с огромни усилия дербито с Апоел

  • 31 окт 2025 | 23:12
  • 15951
  • 3
Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

Лудогорец няма да пести пари за нов треньор

  • 1 ное 2025 | 03:10
  • 6762
  • 7
Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 22695
  • 38