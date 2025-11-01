Популярни
  Илиян Станчев: Да продължим серията

  1 ное 2025 | 08:30
Черноломец (Попово) приема днес Ботев (Нови пазар). Срещата е от 12-и кръг на Североизточната Трета лига.

„Влязохме в добра серия и сме амбицирани да я продължим. Не делим съперниците на силни и слаби. Нито пък според позицията им в класирането. Всеки мач е сериозен и трябва да го изиграем с нужните мобилизация и концентрация. Знаем, че можем да го направим. Винаги излизаме за максимума точки. Подготвяме се както винаги сериозно. Важно е да зарадваме феновете с победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

