Емил Янчев: Нуждаем от победа

Светкавица (Търговище) приема днес едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Жалко, че изпуснахме победата в последния ни мач. Беше важно за момчетата, защото щеше да им даде увереност. Предстои ни двубой на нашия стадион. Не се интересуваме от проблемите на противника. Нашите са доста и сме се съсредоточили върху тях. Ясно е, че се нуждаем от победа. Ще я търсим през всичките 90 минути. Дано да имаме и късмет“, коментира пред Sportal.bg Емил Янчев, президент на търговищкия клуб.