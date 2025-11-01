Тодор Манев: До стената сме

Днес, едноименния тим на Димитровград приема Родопа (Смолян). Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Родопа е корав противник. Мачовете помежду ни, винаги са били непредвидими. Ние сме до стената. Няма накъде повече да отстъпваме. Трябва е много бързо да се измъкнем от тази незавидна ситуация. Верният път е победа. Нужно е да излезем мобилизирани и да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Постоянно се борим с кадрови проблеми. Дано да сме в оптимален състав“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.