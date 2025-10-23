Оставки във ФК Димитровград

След подадената оставка на Мартин Александров от Управителния съвет на ФК Димитровград, същото е направил и още един член на УС Ангел Колев.

Ръководството на ФК Димитровград информира, че на 5 декември 2025 година ще се проведе Общо събрание на клуба. На него ще бъдат обсъдени бъдещите стъпки за развитие и ще се гласуват промени в Управителния съвет.

Клубът приканва всички, които имат желание и мотивация да се включат активно в управлението и развитието на ФК Димитровград, да се присъединят към усилията за едно по-добро и успешно бъдеще на отбора.

ФК Димитровград – заедно градим нашето бъдеще!

Снимка: ФК Димитровград 1947 – фейсбук

ФК Димитровград с нов треньор