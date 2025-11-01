Иван Кочев: Отиваме в Асеновград за трите точки

Днес, Марица (Милево) играе с Асеновец в Асеновград. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме на негостоприемен терен. Въпреки недоброто си класиране, Асеновец направи силни мачове вкъщи. Манол Георгиев е опитен треньор, който умее да подреди тактически правилно футболистите си. Ще е доста трудно за нас. Трябва да изчистим грешките, които допускахме в последния ни мач. Важното е да покажем играта си и да търсим победата докрай. Имаме потенциал да я постигнем“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).