Димчо Ненов: Всичко да е феърплей

Днес, Нефтохимик (Бургас) приема едноименния тим на Созопол. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Местно дерби, в което мачовете винаги са оспорвани. Да има заряд в предстоящия, но всичко да протече феърплей. Надявам се да дойдат и повече хора на стадиона. Познаваме се добре със съперника. Предстои ни двубой с борбен и агресивен противник. Труден мач като всички други за нас. В процес сме на развитие. Трябва да задържим положителната енергия. Всеки добър резултат е от полза, защото влива увереност и насърчава да продължим да работим със същия хъс. Именно за това трябва да се стремим да продължим с добрите игри“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.