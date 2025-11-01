Димчо Ненов: Всичко да е феърплей

Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  • 1 ное 2025 | 07:31
Днес, Нефтохимик (Бургас) приема едноименния тим на Созопол. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Местно дерби, в което мачовете винаги са оспорвани. Да има заряд в предстоящия, но всичко да протече феърплей. Надявам се да дойдат и повече хора на стадиона. Познаваме се добре със съперника. Предстои ни двубой с борбен и агресивен противник. Труден мач като всички други за нас. В процес сме на развитие. Трябва да задържим положителната енергия. Всеки добър резултат е от полза, защото влива увереност и насърчава да продължим да работим със същия хъс. Именно за това трябва да се стремим да продължим с добрите игри“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.   

