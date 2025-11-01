Популярни
Състезатели на Валяците с тежки наказания след мача с Локомотив за Купата на България

  • 1 ное 2025 | 04:43
  • 254
  • 0
Състезатели на Валяците с тежки наказания след мача с Локомотив за Купата на България

Състезатели на Ръгби и футболен клуб (РФК) Валяците Перник са с тежки наказания след финалния мач с Локомотив София от турнира за Купата на България, съобщи за БТА треньорът Антонио Любенов. От Дисциплинарната комисия към федерацията са изтъкнали като причини за наложените санкции агресивно поведение и бутане на съдията от страна на играчите на перничани през второто полувреме на двубоя.   Любенов смята, отборът на Валяците е силно ощетен от решението на комисията. Двама от титулярите са лишени от правото да играят за срок от 16 седмици, а един е наказан за 60 седмици, добави наставникът.

„Мачът протече много оспорвано. Прави чест и на двата отбора, че играха джентълменски и мъжки. До последната минута резултатът не се знаеше в чия полза ще бъде. Първото полувреме губехме, а през второто обърнахме резултата. Лошото е, че на следващия ден след мача решиха окончателно да ни приключат като отбор и наказаха трима състезатели за преувеличени нарушения“, коментира Любенов.

Валяците (Перник) са носители на Купата на България по ръгби 15
Валяците (Перник) са носители на Купата на България по ръгби 15

Той добави, че спечеленият трофей от турнира за Купата на България е най-изстрадания за пернишкия отбор. Причината е, че близо десет от състезателите на Валяците са извън строя по различни причини – контузии или наложени наказания.

Треньорът от Перник допълни, че по време на мача не е имало тежки ексцесии между играчите на двата отбора или спорове със съдията.  

„Жълти картони имаше, но те бяха за блокирания високо – както от нашите, така и от противниковите състезатели. Мачът беше изключително коректен, а залогът – голям“, каза Антонио Любенов.

Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби
Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

На Валяците им предстои мач на 9 ноември (неделя) в Берковица. Треньорът изрази притеснение относно окомплектоването на състав, който да изиграе срещата от първенството на България. Десет от основните играчи са контузени, а трима са с дългосрочни наказания.

„Отборът на Берковица е най-добрият. Разбираме се с Балкански котки, което е факт, но ще се опитаме да отложим мача, тъй като не разполагаме с достатъчно състезатели“, коментира Антонио Любенов.

Отборът на Валяците Перник спечели Купата на България по ръгби, след като на финала победи Локомотив София с 19:13 (7:10). Двубоят за трофея съвпадна с юбилейната 70-а годишнина от началото на ръгби спорта в България, а Локомотив София е първият клуб, който започва да го практикува.

