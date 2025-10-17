Популярни
Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

  • 17 окт 2025 | 16:42
  • 172
  • 0
Валяците с кадрови проблеми, но с надежда за успех на старта на Държавното по ръгби

С кадрови проблеми, но с надежда за добро представяне и победа Ръгби и футболен клуб (РФК) Валяците приема столичния Локомотив в първия кръг от Държавното първенство, съобщи за БТА треньорът Антонио Любенов. Срещата е на 19 октомври (неделя) на стадион „Димитър Аврамов“ в село Дивотино, от 11:00 часа, а с нея ще бъде дадено и началото на есенния дял от сезон 2025/2026.

Валяците и Локомотив София откриват сезона в ръгбито
Валяците и Локомотив София откриват сезона в ръгбито

"Отборът е налице. Да, отново имаме контузени, но ние винаги излизаме за победа. Приканвам привържениците на спорта и на ръгбито да дойдат и да ни подкрепят. В неделя отбелязваме Деня на град Перник и се надявам празникът да започне с нашата победа“, коментира още Любенов.

Другият двубой от първия кръг е НСА (София) – Янтра (Габрово), а шампионът Балкански котки (Берковица) – почива.

Треньорът допълни, че следващата неделя, 26 октомври, РФК Валяците ще излезе срещу същия съперник на стадион "Локомотив" в София, но този път във финала за Купата на България. Антонио Любенов добави, че тогава домакините ще отбележат и своя 70-годишен юбилей.

В средата на месец септември тимът на Валяците записа победа срещу НСА на полуфиналите, а "железничарите" се справиха с габровския Янтра в същата фаза на надпреварата.

снимка: Nick Tenev Photography

