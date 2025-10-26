Популярни
Аспарух Аспарухов заби 15 точки, но Шлепск не спря Ястрежебски Венгел

  • 26 окт 2025 | 17:44
  • 1288
  • 0

Световният вицешампион Аспарух Аспарухов изигра втори пореден силен мач за новия си полски отбор Шлепск Малов Сувалки, но и това не помогна за победа.

Аспарух Аспарухов и съотборниците му от Шлепск Малов Сувалки загубиха гостуването си на гранда Ястрежебски Венгел (Ястжембие-Здруй) с 0:3 (20:25, 17:25, 31:33) в мач от втория кръг на Plus Liga.

Аспарух Аспарухов игра цял мача за Шлепск Малов Сувалки и стана най-резултатен за гостите с 15 точки (2 аса, 2 блока, 53% ефективност в атака, 17% перфектно и 50% позитивно посрещане - +9).

Диагоналът Бартош Филипяк добави 13 точки (2 блока, 38% ефективност в атака - +6).

Антон Бреме стана най-резултатен за Ястрежебски Венгел с 14 точки (1. ас, 1 блок, 92% ефективност в атака - +10).

Николас Шершен добави още 12 точки (48% ефективност в атака, 27% перфектно и 55% позитивно посрещане - +4).

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ (ЯСТЖЕМБИЕ-ЗДРУЙ) - ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ 3:0 (25:20, 25:17, 33:31)
ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Бенжамен Тонюти 2, Лукаш Качмарек 8, Николас Шершен 12, Михал Гиержот 8, Антон Бреме 14, Лукаш Урсович 9 - Якуб Юрчик-либеро (Адам Ларенц, Маран Куюнджич 3, Йордан Железчик)
Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ
ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ: Камил Дрошински 2, Бартош Филипяк 13, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 15, Енрике Онорато 6, Ян Новковски 3, Дейвид Смит 1 - Бартош Мариянски-либеро (Хоакин Галего 2, Карол Янкиевич, Якуб Кубацки, Антони Квасигрох 1, Дамиан Виержбицки 2)
Старши треньор: ДОМИНИК КВАПИСКЕВИЧ.

