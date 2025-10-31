Бразилия ще приеме и клубния Мондиал за мъже

Бразилия ще приеме и световното клубно първенство за мъже. Страната, която ще бъде домакин на надпреварата при жените в Сао Пауло, ще бъде домакин на турнира при мъжете ще бъде в Белем от 16-и до 21-и декември.

Мария Колева и Дентил/Прая Клуб ще участват на Световното клубно първенство

Участие ще вземат осем отбора - победителят в Шампионската лига Сър Суса Скай (Перуджа) и финалистът Алурон Вирту Варта (Заверче), шампионът и вицешампионът на Южна Америка - Сада (Крузейро) и Дентил/Прая Клуб (Уберландия), както и домакините от Волей Рената, в състава на който личат имената на Бруно Резенде, Уолъс де Соуса, Лукаш Сааткамп и Исак Сантош.

Азия и Африка пък ще бъдат представени от японския Осака Блутеон, Ал Раян (Катар) и Суахли (Либия).