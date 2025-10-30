Популярни
Мария Колева и Дентил/Прая Клуб ще участват на Световното клубно първенство

  • 30 окт 2025 | 15:08
Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) ще участват на Световното клубно първенство. Надпреварата ще се проведе от 9 до 14 декември в Сао Пауло.

Другият бразилски отбор е Осаско (Сао Кристовао Саудаде), който е и домакин на надпреварата.

Останалите участници са: италианските Просеко ДОК Имоко (Конеляно) и Скандичи (Савино дел Бене), казахстанският Жетису, египетският Замалек, перуанският Алианса (Лима).

Предстои да бъде определен последният участник в надпреварата, след отказването на виетнамския Бие Диен Лонг Ан се отказа от участие поради съвпадение на дати за провеждането на Игрите на Югоизточна Азия в Тайланд.

