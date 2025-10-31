Ядосаният Гласнер: Да се играе в неделя, вторник и четвъртък е безотговорно

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер отправи остра атака към ръководните органи на футбола, след като победата на отбора му за “Карабао Къп” срещу Ливърпул (3:0) през седмицата създаде кошмарен срив в мачовете, който може да доведе до четири за осем дни.

Австрийският мениджър беше изумен, когато откри, че елиминирането на Ливърпул и достигането му до четвъртфиналите в турнира, където отборът му ще гостува на Арсенал, е предизвикало главоболие с графика през декември.

Проблемът на Палас произтича от ангажиментите на двата лондонски клуба в Премиър лийг и в Европа - Арсенал в Шампионската лига, а Палас в Лигата на конференциите - оставяйки малко място за маневриране, когато се срещнат за Купата на лигата. С наличните дати, Палас може да изиграе четири мача само за осем дни и потенциално два мача за три дни.

„Честно казано, не мога да повярвам, че това ще бъде решено по този начин, защото мисля, че би било безотговорно за играчите. Ние носим отговорност за тях и трябва да се грижим за тяхното благополучие. Това е нашата основна отговорност, не само наша тук в клуба. Бях наистина разстроен, когато го чух за първи път вчера, дори не можех да повярвам, че обмислят това.

Говорих за този въпрос преди три месеца, когато погледнах графика. Така че през лятото, в извънсезонния период, има хора, които трябва да работят по графика и наистина бих предпочел, ако те говорят заедно“, каза Гласнер пред репортери.

Специалистът призова за по-добра комуникация между влиятелните фигури във футбола, докато гневът му се засили, когато се позова на скорошни дискусии за благополучието на играчите, подчертавайки несъответствието между препоръките на ФИФА и реалността на английския футбол.

🗣️ "Get it organised. Get it sorted before"



Oliver Glasner says it would be 'irresponsible' if Crystal Palace were to play four games over the space of eight days pic.twitter.com/0vXbwcgyY8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 31, 2025

„Би било хубаво, ако Висшата лига, УЕФА и АФЛ разговарят заедно, защото не е толкова изненадващо, че това може да се случи. Това би било безотговорно – да се играе в неделя, вторник, четвъртък – защото става въпрос за благосъстоянието на играчите“, добави Гласнер.

„През юли в Ню Йорк имаше среща, на която ФИФА се срещна с различни организации на играчите и те предложиха задължителни 72 часа между два състезателни мача. А сега, тук в Англия, казват, че не ни интересува какво ни казват. Така че това ме разстройва“, заяви още мениджърът.

През 2019 г. Ливърпул трябваше да играе два пъти в рамките на два дни, а тогава мениджърът Юрген Клоп заплаши да оттегли клуба от състезанието, тъй като имаше и ангажименти за Световното клубно първенство в Катар. В крайна сметка клубът изкара отбор, състоящ се главно от резерви и играчи от младежкия отбор, които бяха разгромени от Астън Вила на четвъртфинала за Купата на лигата, докато отборът на Клоп игра 24 часа по-късно на Световното клубно първенство.

Снимки: Imago