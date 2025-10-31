Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Славия с първа победа в женското първенство

  • 31 окт 2025 | 20:53
  • 492
  • 0
Отборът на Славия постигна първа победа от началото на сезона в женската "Demax+" лига. Воденият от Иван Димитров тим надигра като домакин Драгоман с 3:0 (26:24, 25:22, 25:22) в мач от 3-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в столицата.

Така "белите" са с 1 победа, 2 загуби и 3 точки, а Драгоман е с 2 победи, 1 загуба и 6 точки в актива си.

В следващия 4-и кръг Славия ще гостува на шампиона Марица (Пловдив), докато Драгоман ще е домакин на Варна ДКС.

