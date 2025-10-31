Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица загря за Шампионската лига с експресна победа над Миньор (Перник)

Марица загря за Шампионската лига с експресна победа над Миньор (Перник)

  • 31 окт 2025 | 20:40
  • 744
  • 0
Марица загря за Шампионската лига с експресна победа над Миньор (Перник)

Шампионът Марица (Пловдив) записа трета поредна победа в женската "Demax+" лига. "Жълто-сините" се справиха безпроблемно със съпротивата на новака в елита Миньор (Перник) и стигнаха до чист успех като домакини с 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) в среща от 3-ия кръг на първенството.

Марица с втора поредна победа
Марица с втора поредна победа

По този начин шампионките продължават с перфектната си серия от началото на новия сезон и са с пълен актив от 9 точки от първите си три мача, в които не загубиха гейм.

Така Марица загря по най-добрия начин за предстоящия си първи мач в тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен турнир – Шампионска лига. "Жълто-сините" започват своята кампания в ШЛ в сряда (5 ноември) от 21,00 часа българско време с гостуване на хърватския Динамо (Загреб) в първи мач от третия квалификационен кръг за влизане в групите на турнира.

Двубоят в зала "Строител" започна равностойно и в първите минути гостите от Миньор стояха близо в резултата благодарение на добро посрещане и солидна игра на блокада. Така се стигна до 15:15. Тогава обаче "жълто-сините" взеха инициативата и показаха по-голямата си класа, за да направят серия от 10:2 точки, с което взеха първата част при 25:17 след атака на Борислава Съйкова. Във втория гейм маричанки продължиха да диктуват събитията на полето и разчитайки на силния си начален удар, разколебаха посрещането на Миньор. Това им позволи да отворят разлика от 7 точки при 15:8 в средата на гейма, а впоследствие и да го затворят с успешно нападение на Кая Николова – 25:14. В третата част отново сервисът на Марица направи разликата. Пловдивският тим взе ранен аванс от 10:4, който увеличи до 19:11 и мачът приключи с точка на Цветелина Петрова за 25:19.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Ива Дудова с 14 точки, от които 2 аса, а Кая Николова добави 9 точки за успеха.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Славия с първа победа в женското първенство

Славия с първа победа в женското първенство

  • 31 окт 2025 | 20:53
  • 492
  • 0
Волейболистките на Левски София с обрат срещу Марица 2022 в Пловдив

Волейболистките на Левски София с обрат срещу Марица 2022 в Пловдив

  • 31 окт 2025 | 20:15
  • 988
  • 0
Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

  • 31 окт 2025 | 19:41
  • 778
  • 3
Никола Йовович: Волейболът не е виждал разпределител като Мони Николов от десетилетия

Никола Йовович: Волейболът не е виждал разпределител като Мони Николов от десетилетия

  • 31 окт 2025 | 18:50
  • 1348
  • 0
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 31 окт 2025 | 18:39
  • 1155
  • 0
Алекс Николов отново е реализатор №1 и нападател №1 на кръга в Италия

Алекс Николов отново е реализатор №1 и нападател №1 на кръга в Италия

  • 31 окт 2025 | 17:59
  • 5416
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 13233
  • 23
Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

Олимпиакос и Апоел се надлъгват в Пирея, Джоквич пак е на трибуните

  • 31 окт 2025 | 22:08
  • 3440
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 57274
  • 31
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 40906
  • 27
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 52356
  • 232
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 10261
  • 1