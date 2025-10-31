Марица загря за Шампионската лига с експресна победа над Миньор (Перник)

Шампионът Марица (Пловдив) записа трета поредна победа в женската "Demax+" лига. "Жълто-сините" се справиха безпроблемно със съпротивата на новака в елита Миньор (Перник) и стигнаха до чист успех като домакини с 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) в среща от 3-ия кръг на първенството.

По този начин шампионките продължават с перфектната си серия от началото на новия сезон и са с пълен актив от 9 точки от първите си три мача, в които не загубиха гейм.

Така Марица загря по най-добрия начин за предстоящия си първи мач в тазгодишното издание на най-авторитетния европейски клубен турнир – Шампионска лига. "Жълто-сините" започват своята кампания в ШЛ в сряда (5 ноември) от 21,00 часа българско време с гостуване на хърватския Динамо (Загреб) в първи мач от третия квалификационен кръг за влизане в групите на турнира.

Двубоят в зала "Строител" започна равностойно и в първите минути гостите от Миньор стояха близо в резултата благодарение на добро посрещане и солидна игра на блокада. Така се стигна до 15:15. Тогава обаче "жълто-сините" взеха инициативата и показаха по-голямата си класа, за да направят серия от 10:2 точки, с което взеха първата част при 25:17 след атака на Борислава Съйкова. Във втория гейм маричанки продължиха да диктуват събитията на полето и разчитайки на силния си начален удар, разколебаха посрещането на Миньор. Това им позволи да отворят разлика от 7 точки при 15:8 в средата на гейма, а впоследствие и да го затворят с успешно нападение на Кая Николова – 25:14. В третата част отново сервисът на Марица направи разликата. Пловдивският тим взе ранен аванс от 10:4, който увеличи до 19:11 и мачът приключи с точка на Цветелина Петрова за 25:19.

Най-резултатна за победата на шампионките бе Ива Дудова с 14 точки, от които 2 аса, а Кая Николова добави 9 точки за успеха.