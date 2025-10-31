Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистките на Левски София с обрат срещу Марица 2022 в Пловдив

Волейболистките на Левски София с обрат срещу Марица 2022 в Пловдив

  • 31 окт 2025 | 20:15
  • 373
  • 0
Волейболистките на Левски София с обрат срещу Марица 2022 в Пловдив

Волейболистките на Левски София постигнаха втора поредна победа от началото на сезона в женската "Demax+" лига. Момичетата на старши треньора Радослав Арсов се наложиха като гости на Марица 2022 (Пловдив) с 3:1 (18:25, 25:13, 25:21, 25:18) в мач от 3-ия кръг на първенството.

Волейболистките на Левски тръгнаха със загуба в Европа
Волейболистките на Левски тръгнаха със загуба в Европа

По този начин "сините" са с 2 победи, 1 загуба и 6 точки във временното класиране, а Марица 2022 записа трета поредна загуба. В следващия 4-и кръг за Левски предстои "вечно" дерби срещу ЦСКА, а пловдичанки са отново домакини, но на Миньор (Перник).

След неуверен старт Левски взе инициативата и стигна до спечелване на срещата.

Страхотен мач за "сините" направи 19-годишната Елена Коларова. Коларова завърши с впечатляващите 20 точки (3 блока) за победата. С 15 точки (1 блок) се отчете капитанът Славина Колева, а Венеса Радева пък записа 6 блока!, а към тях добави 2 аса и 8 успешни атаки за 14 точки за успеха.

Снимки: Startphoto

