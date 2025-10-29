Популярни
»
Волейболистките на Левски тръгнаха със загуба в Европа

  29 окт 2025
Вицешампионът на България при жените Левски София започна със загуба участието си в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп" през този сезон. Момичетата на треньора Радослав Арсов отстъпиха като гости на швейцарския Шезо (Лозана) с 0:3 (23:25, 14:25, 23:25) в първия мач помежду им от 1/32-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 350 зрители в зала "Маре дьо Биле".

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (5 ноември) от 19,00 часа в зала "Левски София" в столицата. "Сините" трябва да гонят задължителен успех с 3:0 или 3:1, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм.

Най-резултатна за Левски стана капитанката Славина Колева с 14 точки (2 аса, 40% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +12). Мария Златанова и Елена Коларова завършиха съответно с 9 и 7 точки.

За домакините от Шезо американката Морган Джедис реализира 13 точки (1 блок, 2 аса, 67% ефективност в атака и 78% позитивно посрещане - +9), докато Ашли Ийкс и Сандрин Жиру добавиха още 11 и 10 точки за победата.

Снимки: Startphoto

