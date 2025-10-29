Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

От отбора на CIP Green Power съобщиха много добри новини за състоянието на Ноа Детвилер, който пострада много тежко преди старта на неделната Гран При на Малайзия в клас Moto3.

Според лекарите в Куала Лумпур швейцарският пилот вече не е в критично състояние. Въпреки това той ще продължи да бъде наблюдаван в интензивно отделение.

„Според докторите състоянието на Ноа вече е стабилно и повече не е критично. Той ще продължи да бъде наблюдаван зорко в интензивно отделение. Благодарим на всички за подкрепата“, написаха от CIP Green Power.

Снимки: Gettyimages