Добри новини за състоянието на Ноа Детвилер

  • 29 окт 2025 | 13:19
  • 555
  • 0

От отбора на CIP Green Power съобщиха много добри новини за състоянието на Ноа Детвилер, който пострада много тежко преди старта на неделната Гран При на Малайзия в клас Moto3.

Според лекарите в Куала Лумпур швейцарският пилот вече не е в критично състояние. Въпреки това той ще продължи да бъде наблюдаван в интензивно отделение.

„Според докторите състоянието на Ноа вече е стабилно и повече не е критично. Той ще продължи да бъде наблюдаван зорко в интензивно отделение. Благодарим на всички за подкрепата“, написаха от CIP Green Power.

Снимки: Gettyimages

