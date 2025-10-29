От отбора на CIP Green Power съобщиха много добри новини за състоянието на Ноа Детвилер, който пострада много тежко преди старта на неделната Гран При на Малайзия в клас Moto3.
Според лекарите в Куала Лумпур швейцарският пилот вече не е в критично състояние. Въпреки това той ще продължи да бъде наблюдаван в интензивно отделение.
„Според докторите състоянието на Ноа вече е стабилно и повече не е критично. Той ще продължи да бъде наблюдаван зорко в интензивно отделение. Благодарим на всички за подкрепата“, написаха от CIP Green Power.
Снимки: Gettyimages