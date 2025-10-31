Никола Йовович: Волейболът не е виждал разпределител като Мони Николов от десетилетия

Разпределителят на националния отбор на Сърбия и руския Нова (Новокуйбишевск) Никола Йовович даде обширно интервю за БО Спорт, в което говори с респект за новата вълна разпределители в световния волейбол. Той отдели специално внимание на Симеон Николов, за когото каза, че волейболът не е виждал разпределител като него от десетилетия.

Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) с 3 от 3 в Русия

"Той е фантастичен. Мисля, че е страхотно за света на волейбола да има такъв разпределител. Той е много интересен, уникален. Когато разбрах, че Мони идва в Русия, казах на Пламен Константинов, че е страхотен, че е поканил Николов в Локомотив. Още на миналогодишната Лига на нациите беше ясно, че той е голям талант. Мисля, че волейболът не е виждал разпределител като него от десетилетия", сподели Йовович.

"Има много страхотни разпределители. Уважавам много от тях и наистина им се радвам, когато гледам мачове. Например, никога не съм виждал някой с ръце като тези на Лучано Де Чеко. Но Мика Кристенсън е моят номер едно. Той е талантлив, чете добре играта и може да прави всичко", каза още сърбинът.