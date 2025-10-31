Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов попадна в Идеалния отбор на втория кръг в полската ПлюсЛига, след като изигра поредния си изключителен мач с екипа на шампиона Богданка ЛУК (Люблин).

Изключителен Алекс Грозданов с 16 точки (7 блока) при успех на Богданка над ЗАКСА

Шампионите, които през този сезон са водени от легендата Стефан Антига, постигнаха много трудна домакинска победа над ЗАКСА (Кендженджин-Козле) с 3:2 (21:25, 25:23, 25:20, 23:25, 15:10).

Алекс Грозданов реализира страхотните 16 точки (1 ас, 7 блока, 56% ефективност в атака - +11) и бе втори по резултатност за домакините. Местните медии определиха представянето му като феноменално и заслужено го включиха в идеалния тим на кръга.

Освен Грозданов в отбора на кръга попадна и капитанът и разпределител на Богданка Марчин Коменда.