Следете със Sportal.bg супермачовете в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 20:37
  • 906
  • 0
Следете със Sportal.bg супермачовете в Евролигата тази вечер

Интересните срещи тази вечер в осмия кръг на Евролигата започнаха, а Sportal.bg ви дава възможност да ги проследите на живо.

Вече започна срещата между Монако и Панатинайкос, а след 10 минути игра тимът от Княжеството поведе с 27-20.

В 21:15 ч. споменатият по-горе Олимпиакос посреща водача в класирането - играещия домакинските си мачове у нас Апоел Тел Авив. В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея със сигурност ни очаква вълнуващ спектакъл между неизменен участник във Финалната четворка на Евролигата в последните години и новак, който се представя по шампионски в турнира до момента. И докато играчите на Димитрис Итудис нижат успех след успех за радост на своите фенове, Везенков и компания ще опитат да се реваншират пред своите привърженици с победа, след като отстъпиха драматично пред Монако по-рано тази седмица.

Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата
Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

В 21:30 ч. постигналият първа победа в турнира тази седмица тим на Баскония приема Анадолу Ефес с надежда за втори пореден успех,

По същото време Партизан посреща в Белград Барселона в още един интригуващ двубой от елитната надпревара.

