Феновете и една от големите звезди на Партизан събраха погледите на фотографите в Белград

Отборът на Партизан загуби драматично със 76-78 от Барселона като домакин в мач от осмия кръг на Евролигата, а в "Белградска Арена" не липсваха емоции както на паркета, така и по трибуните.

Фотографите на събитието в сръбската столица пък уловиха страхотни моменти свързани с една от големите звезди на "гробарите" Тайрик Джоунс и феновете на "черно-белите", които отново бяха на добре познатото високо ниво в спорното съоръжение, подкрепяйки до последно любимия си отбор.

Поражението е трето поредно и общо пето от началото на сезона в "турнира на богатите" за тима воден от легендата Желко Обрадович. По този начин Партизан се нарежда на 17-о място във временното класиране и с три победи в сметката си.

В следващия кръг на 7 ноември сръбският гранд гостува на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в Пирея.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages