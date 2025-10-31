Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Гуагуас напред в ШЛ, могат да срещнат Левски

Добромир Димитров и Гуагуас напред в ШЛ, могат да срещнат Левски

  • 31 окт 2025 | 17:37
  • 522
  • 0
Добромир Димитров и Гуагуас напред в ШЛ, могат да срещнат Левски

Българският разпределител Добромир Димитров и неговият Гуагуас (Лас Палмас) продължават напред към втория квалификационен кръг на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Димитров и шампионът на Испания биха категорично у дома унгарския МАВ Фокскон (Шекешфехервар) с 3:0 (25:18, 25:14, 25:20) в срещата-реванш помежду им от първия кръг на турнира, игран късно снощи пред около 1200 зрители.

Добромир Димитров: Искам да спечеля всичко с Гуагуас
Добромир Димитров: Искам да спечеля всичко с Гуагуас

Така, след две победи с 3:1 и 3:0 гейма, Гуагуас се класира за втория кръг на квалификациите, където ще срещне гръцкият гранд Олимпиакос (Пирея), който пък отстрани босненския Напредък (Оджак) след два успеха с по 3:0 гейма. Първият мач между двата тима е в четвъртък (6 ноември) от 18,30 часа българско време в Пирея.

Победителят от тази двойка в третия квалификационен кръг може да играе с българският шампион Левски София, който пък ще стартира участието си във втория кръг с гостуване на хърватския Мурса (Осиек).

Добромир Димитров игра като титуляр за Гуагуас само в третия гейм, след като изходът от двубоя вече беше решен.

Най-полезен за испанския тим пък беше звездата Османи Хуанторена, който само за два гейма игра завърши с 11 точки (1 ас, 91% ефективност в атака и 13% позитивно посрещане - +8) за победата.

За гостите от Шекешфехервар Реди Бакири се отчете с едва 8 точки.

Снимки: CEV.EU

