Добромир Димитров: Искам да спечеля всичко с Гуагуас

Разпределителят Добромир Димитров, който бе в разширения състав на националния отбор на България, ще облече през новия сезон екипа на шампиона на Испания Гуагуас (Лас Палмас). Там той ще е съотборник със звездата Османи Хуанторена. Добри Димитров говори в специално интервю за BGvolleyball.com, в което говори за новата посока в кариерата си, целите с новия отбор, националния тим, и още...

- Сменяш посоката в кариерата си. Разкажи повече за трансфера.

- Всичко стана доста бързо, защото имаше контузия в отбора преди няколко дни. По-точно, момчето не е успяло да се присъедини към състава и бързо търсеха заместник на поста. Имах оферта и от Чехия, дори в един и същи ден, и трябваше бързо да взема решение. С оглед на нещата, че клубът е с доста предно класиране, шампион на страната от доста години вече - мисля, че поне 4, играят Шампионска лига, съотборниците са състезатели от високо ниво - реших, че е най-удачно да се присъединя към тях. Щастлив съм, че имам тази възможност.

- Защо точно Испания? Какво в предложението на Гуагуас те спечели?

- Най-много надделя това, че отборът е на по-високо ниво от тези, от които имах оферти. Тази година са направили може би най-сериозния състав до момента, и мисля, че ще бъде доста интересен и хубав сезон. Това е едно ново място за мен, където ще мога да видя нивото на още един шампионат. Познавам отбора отстрани, защото няколко пъти играха с Хебър. Имам наблюдения над клуба и над треньора. Виждам доста голям растеж в клуба, опитват се да правят иновации, развиват името на клуба и като бранд и е доста разпознаваем в момента тук, на острова. Дори из цяла Испания. Доста сходен модел на работа с този в Хебър.

- Какво знаеше за първенството, преди да подпишеш?

- Испания не е толкова популярна дестинация сред българските състезатели, но се вижда всяка година, че шампионатът расте, както беше и в България тази година. Поради простата причина, че точно Гуагуас се опитва да инвестира доста в спорта, и покрай този отбор, останалите също започват да привличат по-силни състезатели всяка година. Този сезон, може би, ще е най-силното първенство. Ще бъде много интересно. Леко пренебрегвано от състезателите, по различни причини, но мисля, че в близките години ще стане доста търсена дестинация, ако продължават с този растеж.

- Какво е за теб да играеш със звезда като Османи Хуанторена?

- Честно казано, тепърва ще разбера. Ние се познаваме от доста време, и в Италия сме се виждали, но не сме играли заедно досега. Изключително готин като човек, професионалист като състезател, за мен това е достатъчно. Мисля, че ще бъде много хубаво преживяване.

- Амбициите ти с новия отбор?

- Искаме да спечелим всичко, аз лично, отборът като цяло - също. Съсредоточени сме също и в представянето в Шампионска лига, но там ще има доста предизвикателства. Но да кажем, че това е една от големите цели тази година - да се постигне нещо и в Европа. Ще бъде трудно, защото се очертава във втория кръг да срещнем Олимпиакос. Вече отборът е играл срещу този съперник, мисля, че миналата година и са били много интересни мачове. Тази година и двата отбора правят по-силни състави, отново ще бъде доста интересно. Надявам се да имаме ползотворен сезон, и да спечелим всичко.

- Равносметката ти за сезона с Нефтохимик?

- Беше интересен сезон. Като равносметка мога да кажа, че беше различно от обичайните сезони с доста промени, спадове и доста пикове през сезона. Определено имахме доста проблеми през цялата година, но горе-долу успяхме да запазим прилично ниво. Да кажем, че ми е леко положителна оценката за сезона, може да бъде много по-добра. Все пак и с оглед на класирането ни, смятам, че можеше и по-добре да се справим.

- Беше в разширения състав на националния отбор, но не те повикаха за Лигата на нациите, нито за Световното.

- Това си е решение на треньора, от щаба знаеха, че съм готов да помогна. В момента се дава повече път на младите, за всички мисля, че беше много ползотворно лято. Аз никога не съм отказвал на националния отбор, винаги съм бил отворен към това, дори и с идеята само да помагам. Ако има нужда, аз бих могъл да помагам с каквото мога. Аз съм "за" развиването на младите, мисля, че този отбор има страшен потенциал. Тепърва ще го показват и на големите шампионати. Мога само да им стискам палци и се надявам да продължават да вървят възходящо.

- Какво е мнението ти за състава?

- Съставът е доста добре комплектован, все още има може би някои постове, които търпят леки промени в някои мачове и се сменят. Треньорът се опитва да дава време на всички и да играят, просто за наше щастие, може би, в момента има по няколко добри състезателя на няколко поста и от гледна точка на треньорския щаб не е толкова лесно постоянно да играе само един от тях, да кажем. Но те се допълват перфектно, има добра атмосфера, има колектив, който им помага да няма проблеми относно тези смени. Намерили са баланса и тепърва ще изчистват цялата игра и напасване, защото вече започва да си личи с всеки мач, че нещата вървят в правилната посока.

- Какви са шансовете на отбора на Мондиала?

- Имаме доста прилични шансове на световното. Естествено, всички отбори ще са най-добрите състезатели, поне така се очаква. Просто искам да им пожелая да са здрави и да нямат контузии, да се раздават пак на максимум, както във всички мачове от ВНЛ. Резултатите сами ще дойдат, просто да си гледат собствената игра, да слушат треньора. Нещата ще се случат от само себе си.