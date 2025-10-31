Популярни
  Нов шанс за младите: по двама юноши от efbet Супер Волей ще могат да играят и във Висшата лига

Нов шанс за младите: по двама юноши от efbet Супер Волей ще могат да играят и във Висшата лига

  • 31 окт 2025 | 17:12
Ръководството на НВЛ-мъже продължава последователната си политика, както по администриране на клубния волейбол у нас, а също и за развитие на младите волейболисти в представителните отбори.

Поредното нововъведение бе прието единодушно на заседание на Управителния съвет на БФВ, с което за пореден път бе демонстрирана подкрепа за развитие на родните играчи. Правилото е, че още от този сезон, клубовете от Висша лига ще могат да използват до 2-ма волейболисти от efbet Супер Волей, които са картотекирани в елита и са родени 2007 и 2008 година (б.р. това са юноши старша възраст). От тази възможност на това правило ще могат да се възползват и клубовете от третото ни ниво.

"Обмисляхме го още миналата година, но трябваше да огледаме внимателно идеята, да чуем мнението на колегите от клубовете, да анализираме плюсовете и минусите, както и да изчистим въпросителните около това правило. Образно казано ситуацията е следната - имаме талантливи момчета, които се нуждаят от игрова практика срещу конкурентни за възможностите им отбори, а и по-добри. Нивото в efbet Супер Волей им е много високо на този етап, и е нормално да не получават много игрово време, като остават само със срещи в тяхната възраст. В същото време, Висша лига се развива много добре с всяка изминала година и ще бъде добра възможност за младите да надграждат, да трупат опит и изграждат психика. Неслучайно сме се спрели на тази възраст, защото точно там - между юноши и мъже, е най-сериозният скок и не всички успяват да го направят и да издържат на напрежението", коментира президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.

"Ние трябва да се възползваме от всякакви условия и възможности, за да развиваме младите, да им даваме път към мъжкия волейбол, за да има достатъчно играчи, както за родното първенство, а също така и повече опции за националните отбори. Дай Боже, след 3-4 години да ни се наложи да сменяме правилото за чужденците, като ги намалим на 2-ма, но засега няма как да се случи заради малкия брой български състезатели. Затова трябва да бъдем търпеливи към младите и да търсим всякакви варианти да ги развиваме", допълни Желев.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

