Вторият кръг в efbet Супер Волей: дербита, реванши и битка за лидерство

  • 31 окт 2025 | 17:06
След вълнуващото начало на сезона в efbet Супер Волей, вторият кръг ще предложи още по-интересни сблъсъци и възможност за отборите да затвърдят формата си или да се реваншират след неуспешен старт.

Кръгът започва в днес (31 октомври) с два двубоя. В Русе Дунав посреща Дея спорт (Бургас) от 17,00 часа. Двата тима загубиха в първия кръг и сега ще се борят за първите си точки в първенството. Мачът обещава равностоен сблъсък между два състава, жадни за победа.

По-късно тази вечер, от 19,30 часа в зала „Васил Симов“, ЦСКА приема Монтана Волей. И двата отбора започнаха с победи - „червените“ надиграха Дея с 3:0, а Монтана измъкна драматичен успех с 3:2 над Черно море. Срещата в София се очертава като дерби на кръга и битка за върха в класирането.

В събота (1 ноември) от 18,30 часа в зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас Нефтохимик 2010 ще посрещне Славия. Бургазлии започнаха ударно сезона с победа над шампиона Левски и ще търсят нов успех пред своята публика. „Белите“ от своя страна ще се стремят да покажат по-силна игра и да окажат съпротива срещу един от фаворитите.

От 19,00 часа в зала „Христо Борисов“ във Варна, Черно море пък приема Берое 2016 (Стара Загора). След драматичната загуба от Монтана в първия кръг, варненци ще опитат да се върнат на победния път, докато тимът от Стара Загора ще дебютира след като почива в първия кръг.

Кръгът завършва с двубоя между Левски София и Пирин (Разлог) - мач, който ще започне в 19,00 часа в зала „Левски София“. Разложани показаха отлична форма при победата си над Дунав, а „сините“ ще бъдат амбицирани да се реваншират след загубата от Нефтохимик. Очаква се двубоят да предложи високо темпо и зрелище за феновете.

Локомотив Авиа (Пловдив) почива в този кръг.

Вторият кръг на efbet Супер Волей ще даде по-ясна представа за моментната форма на отборите и ще очертае ранните претенденти за лидерските позиции в шампионата.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

