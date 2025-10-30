Популярни
Бивш пилот: Беарман трябва да е следващият пилот на Ферари

  • 30 окт 2025 | 16:39
  • 949
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ коментатор на Sky Sports F1 Мартин Брандъл е на мнението, че Оливър Беарман трябва да получи следващото свободно място в отбора на Ферари.

Изказването на британеца идва на фона на фантастичното представяне на пилота на Хаас в Мексико миналата седмица. На „Ерманос Родригес“ Беарман направи много силно състезание и успя да финишира на четвъртото място, което е изравненото най-добро постижение за Хаас във Формула 1.

Оли Беарман: Имах късмет, но и достатъчно добро темпо

„Абсолютно изключителен – каза Брандъл за карането на Беарман в Мексико. – Ако дадете на млад човек възможност, той ще я грабне, както го направи в Джеда, когато получи шанс да кара за Ферари.

„Той запази хладнокръвие под голямо напрежение, особено в края, когато Оскар Пиастри беше точно зад него. Той успя да изпревари Макс (Верстапен), завърши атаката си, без да излиза от трасето.

„В момента, в който, по каквото и да е причина, се освободи място във Ферари, Беарман трябва да го получи, поне, ако зависи от мен. Мисля, че той е изключителен и се учи бързо. Възползва се от всяка възможност, която се отваря пред него“, добави още Брандъл.

Беарман вече има един старт с отбора на Ферари, който дойде в Саудитска Арабия миналата година. Тогава британецът получи шанс да дебютира във Формула 1, сменяйки Карлос Сайнц от третата тренировка, след като испанецът трябваше да се подложи на спешна апендектомия. В Джеда Беарман се класира 11-ти в квалификацията, след което завърши седми в състезанието.

Снимки: Gettyimages

