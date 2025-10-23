Елфин Еванс: Преднината ми в класирането ми гарантира абсолютно нищо

След второто си място в рали „Централна Европа“ Елфин Еванс и върна лидерството в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) преди финалните два кръга за сезона в Япония и Саудитска Арабия.

Преди тях уелсецът е начело в битката за титлата с актив от 247 точки и преднина от 13 пункта пред Себастиен Ожие и Кале Рованпера, които са с по 234 точки. По думите на Еванс обаче този аванс не му гарантира абсолютно нищо преди финалните два кръга, в които ще се реши световната титла в WRC за сезон 2025.

Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

„От моята гледна точка битката за титлата е широко отворена. Във всяко рали се раздават толкова много точки, а и ние знаем колко бързо нещата могат да се обърнат в този спорт. Битката ще бъде много тежка до самия край. Разликите между трима ни са много малки, но това го прави вълнуващо.



„Сега нещата се развиха в правилната посока, но аз съм в играта толкова дълго и съм бил в тази позиция и преди, за да знам, че тя не гарантира абсолютно нищо. Много е отворена и ще бъде вълнуващо до края на годината. Просто трябва да се насладя на битката, това е.



„Просто не трябва да очаквам нищо от нея, това е. Ще дам всичко от себе си в оставащите две ралита, това“, каза Еванс. Уелсецът ще бъде водещият фаворит за победата в Япония между 6 и 9 ноември след двете си поредни победи в Страната на изгряващото слънце през последните две години.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages