  3. Лотар Матеус е сигурен, че сега Волтемаде струва 100 милиона

  • 31 окт 2025 | 12:46
  • 216
  • 0
Бившият капитан на Германия Лотар Матeус заяви, че цената на нападателя Ник Волтемаде се е повишила до поне 100 милиона евро след успешното начало на сезона за футболиста след трансфера му от Щутгарт в Нюкасъл.

"Първите му голове във Висшата лига и дебютното му попадение за националния отбор го направиха още по-скъп", каза Матаус в подкаста "Bayern Insider" на вестник "Билд".

"23-годишният германски национал е малко вероятно скоро да осъществи нов трансфер", добави Матаус.

"Надявам се и очаквам, че първо ще изкара известно време в Нюкасъл, след което ще направи следващата стъпка", каза още бившият селекционер на българския национален отбор.

Волтемаде се присъедини към Нюкасъл от Щутгарт през лятото на 2025 година за 85 милиона евро. Байерн (Мюнхен) също се интересуваше от нападателя, който вече е отбелязал шест гола за новия си клуб в Англия.

В предишни свои коментари Лотар Матеус беше определил цена между 80 и 100 милиона евро за Ник Волтемаде.

Снимки: Imago

