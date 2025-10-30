Популярни
  • 30 окт 2025 | 00:01
  • 283
  • 1
Нюкасъл се справи с Тотнъм със самочувствието на защитаващ трофея си тим

Нюкасъл, който защитава трофея си от "Карабао Къп", се класира за 1/4-финалите на надпреварата, след като надигра с 2:0 на "Сейнт Джеймсис Парк" един от големите претенденти за отличието - Тотнъм. Фабиан Шер (24') и Ник Волтемаде (50') донесоха третата поредна победа на "свраките" във всички турнири.

Томас Франк бе направил четири промени от мача с Евертън. Антонин Кински, Лукас Бергвал, Папе Сар и Ричарлисон започнаха.

Еди Хау бе извършил осем корекции. Рамсдейл, Крафт, Шер, Тонали, Рамзи, Уилок, Еланга и Барнс бяха титуляри.

"Свраките" доминираха сериозно преди почивката. Фабиан Шер материализира това превъзходство в 24-тата минута, когато засече с глава центриране на Тонали от корнер. Харви Барнс пропусна две големи възможности преди и след попадението, което попречи на домакините да имат по-сериозна преднина.

Само пет минути след началото на второто полувреме Нюкасъл удвои преднината си след поредния гол на Ник Волтемаде, който засече с глава центриране на Уилок. Кински излезе лошо, така че германецът дори не трябваше да прави отскок.

След това Тотнъм стоеше по-добре, но Рамсдейл на два пъти се намеси добре, за да спаси удари на Сар и Ричарлисон и така лондончани не успяха да се върнат в мача. Така Тотнъм не успя да стигне до 1/4-финалите на турнира за четвърти пореден сезон.

Снимки: Imago

