ЦСКА пусна билетите за мача с Монтана

Слушай на живо: ЦСКА - Монтана

От ЦСКА пуснаха билетите за домакинския мач на тима с Монтана от 14-ия кръг на efbet Лига.

"Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Монтана от 14-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 2 ноември (неделя) от 12:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 1 ноември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 2 ноември (работно време 09:30 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв", написаха от клуба.