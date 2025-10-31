Олимпийският шампион Гейбъл Стивсън нокаутира съперник за 15 секунди

Гейбъл Стивсън записа светкавичен нокаут за 15 секунди в дебюта си в бойната верига "Dirty Boxing", след което се обърна към един от шефовете на UFC, Мик Мейнард, с молба да получи шанс в организацията.

Олимпийският шампион по борба показа, че притежава и сериозна ударна мощ. В четвъртък вечер Стивсън направи своя дебют в DBX 4 в Нашвил, изправяйки се срещу Били Суонсън. Въпреки че правилата на състезанието са фокусирани върху ударите, а не върху силната му страна – борбата, Стивсън не срещна никакви затруднения и прегази опонента си само за 15 секунди.

GABLE STEVESON 13 SECOND KNOCKOUT IN HIS DIRTY BOXING DEBUT!!!! #DBX4 pic.twitter.com/9P7TPGnWGa — Championship Rounds (@ChampRDS) October 31, 2025

Стивсън, който до момента има един ММА мач в кариерата си, изглеждаше уверен в стойка от самото начало. Той прекоси ринга и пласира прав удар в лицето на Суонсън. Неговият опонент отстъпи назад, само за да поеме брутален ъперкът, който го свали на земята. Олимпийският шампион веднага се нахвърли върху него с удари в партер, докато реферът Дан Миралиота не прекрати двубоя.

Стивсън е смятан за един от най-големите таланти, навлизащи в ММА, и в момента тренира с бившия шампион на UFC Джон Джоунс. Преминаването му в най-голямата организация изглежда само въпрос на време, а самият той потвърди това, като изпрати директно съобщение към мачмейкъра на UFC Мик Мейнард, който присъстваше на събитието.

Джон Джоунс: Въпрос на време е Гейбъл Стивсън да стане шампион на UFC

„Мисля, че имаше специален гост, който дойде да ме гледа, но не съм сигурен къде е“, заяви Стивсън. „Името му е Мик Мейнард и той е точно там!“

„Мик, видя малка част от възможностите ми. Бих искал да покажа много повече. Надявам се, че вярваш в мен, и ти благодаря.“