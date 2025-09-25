Популярни
Джон Джоунс: Въпрос на време е Гейбъл Стивсън да стане шампион на UFC

  • 25 сеп 2025 | 21:01
  • 2542
  • 0
Джон Джоунс: Въпрос на време е Гейбъл Стивсън да стане шампион на UFC

Джон Джоунс вярва, че Гейбъл Стивсън ще се присъедини към него в историята като шампион на UFC в тежка категория.

След като записа бърза победа с нокаут в своя ММА дебют на LFA 217 по-рано този месец, Стивсън бе обявен за главното събитие на следващата галавечер на "Dirty Boxing" на 30 октомври в Нашвил срещу Били Суонсън. Джоунс, който е треньор и ментор на Стивсън, както и съсобственик на "Dirty Boxing", реагира на новината за участието на Стивсън в събитието.

Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА
Олимпийски шампион по борба с успешен дебют в ММА

Отговаряйки на въпроси на фенове, Джоунс заяви, че Стивсън е на път да стане шампион на UFC в тежка категория.

„Не е въпрос дали може, а кога ще го направи“, каза Джоунс, попитан дали Стивсън може да спечели титлата в бъдеще. „През годините съм имал много страхотни съотборници, но винаги съм казвал, че ако някога стана треньор, това трябва да е на борец, който е напълно отдаден на успеха. Намерих своя човек и съм развълнуван да добавя към автобиографията си и титлата световен шампион като треньор.“

Олимпийският шампион по борба дебютира в хибриден боксов двубой
Олимпийският шампион по борба дебютира в хибриден боксов двубой

Джоунс се оттегли от спорта и оваканти титлата в тежка категория по-рано тази година, но бързо промени решението си след обявяването на галавечер на UFC в Белия дом през юни 2026 г. Въпреки че Дейна Уайт заяви, че шансовете Джоунс да се бие на това събитие са „едно на милиард“, Джоунс се надява, че изпълнителният директор на UFC ще преразгледа решението си.

