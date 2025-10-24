Сензация във втория полуфинал на Копа Либертадорес

Еквадорският Лига Депортива Университария де Кито хвърли бомбата на полуфиналите в Копа Либертадорес, след като разби с 3:0 големия фаворит за трофея Палмейрас. Първият полуфинал между двата тима от надпреварата се игра при страхотна атмосфера на препълнените трибуни на стадион “Родриго Пас Делгадо” в Кито.

Трите попадения паднаха още преди почивката за радост на 42 000 зрители. Габи Виямил в 16-ата минута, Лисандро Алсугарай от дузпа в 27-ата минута и отново Виямил в продължението на първата част реализираха головете за гранда от Еквадор.

Hoy, como en el 2️⃣0️⃣0️⃣8️⃣, va por ti Ecuador 💪 pic.twitter.com/z4hqrc96wZ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 24, 2025

През втората част играчите на Абел Ферейра опитаха да намалят преднината на своя противник, но не успяха и сега им предстои изключително тежка задача на реванша в Сао Пауло, който е след седмица. Единствената лоша новина за домакините пък бе, че Браян Рамирес бе изгонен буквално в последите секунди на мача след намесата на ВАР и ще пропусне реванша, а най-вероятно и евентуален финал.

Малко преди това пък бившият играч на ЦСКА Майкъл Естрада влезе на терена за домакините.

Сензационният резултат изненада всички в Южна Америка предвид това, че Палмейрас е един от най-силните отбори на континента последните 6-7 години, а също така тимът е оценен 11 пъти повече от този на ЛДУ Кито.

В другия полуфинал Фламенго победи трудно Расинг с 1:0 и също ще има много тежък реванш в Буенос Айрес на 30 октомври.

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Феновете на ЛДУ Като вече мечтаят за трофея, който вече спечелиха през 2008 година, когато надвиха Флуминензе на “Маракана” след изпълнение на дузпи. Интересното е, че през този сезон еквадорският клуб вече отстрани два бразилски клуба - актуалния шампион в турнира Ботафого на осминафинал и Сао Пауло на четвъртфинал.