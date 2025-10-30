Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Борусия се разделя със защитник идното лято

Борусия се разделя със защитник идното лято

  • 30 окт 2025 | 21:34
  • 152
  • 0
Борусия се разделя със защитник идното лято

Борусия (Дортмунд) не планира да удължи договора на защитника Никлас Зюле, твърди немското издание Ruhr Nachrichten.

Настоящият договор на играча с клуба е до лятото на 2026 г. Според източника, “жълто-черните” са решили да не предлагат удължаване на договора му.

Защитник на Дортмунд със скъсан мускул
Защитник на Дортмунд със скъсан мускул

Зюле печели приблизително 14 млн евро годишно, което е една от причините ръководството на гранда от Дортмунд да иска да се раздялата.

Настоящата форма на Никлас също повдига въпроси в щаба на клуба. Зюле изигра само три мача този сезон. Настоящата му пазарна стойност се равнява на 8 млн евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

  • 30 окт 2025 | 21:15
  • 298
  • 0
Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

  • 30 окт 2025 | 20:32
  • 591
  • 0
Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2025 | 20:31
  • 1090
  • 1
Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

  • 30 окт 2025 | 20:06
  • 1859
  • 0
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 4982
  • 0
Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

  • 30 окт 2025 | 19:51
  • 1317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 29194
  • 29
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 68378
  • 83
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 12162
  • 25
Силно второ полувреме за Левски, но "сините" отново загубиха от Черно море

Силно второ полувреме за Левски, но "сините" отново загубиха от Черно море

  • 30 окт 2025 | 20:54
  • 9214
  • 4
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 4982
  • 0
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 25474
  • 89