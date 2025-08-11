Защитник на Дортмунд със скъсан мускул

Популярни
  11 авг 2025
  • 447
  • 0
Защитникът на Борусия (Дортмунд) Никлас Зюле вероятно е скъсал мускул на прасеца по време на приятелския двубой на германския тим срещу Ювентус в неделя в Дортмунд.

29-годишният Зюле замени в 19-ата минута стартиралия като титуляр бивш бранител Матс Хумелс, за когото това бе официално сбогуване с феновете на отбора, но трябваше да напусне принудително терена още в края на първото полувреме.

Сериозните подозрения са именно за разкъсване на мускулен сноп в прасеца, съобщава германският вестник "Билд" и добавя, че ако това се потвърди, той може да отсъства от игра от 6 до 12 седмици, в зависимост от тежестта на травмата.

