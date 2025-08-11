Защитник на Дортмунд със скъсан мускул

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Никлас Зюле вероятно е скъсал мускул на прасеца по време на приятелския двубой на германския тим срещу Ювентус в неделя в Дортмунд.

29-годишният Зюле замени в 19-ата минута стартиралия като титуляр бивш бранител Матс Хумелс, за когото това бе официално сбогуване с феновете на отбора, но трябваше да напусне принудително терена още в края на първото полувреме.

🤕 Bei Niklas #Süle besteht akuter Verdacht auf einen Muskelbündelriss in der Wade! Sollte sich dieser bestätigen, wäre je nach Schwere der Verletzung ein Ausfall von sechs bis zwölf Wochen möglich. Noch hoffen alle Beteiligten aber auf Entwarnung. 1/2



Сериозните подозрения са именно за разкъсване на мускулен сноп в прасеца, съобщава германският вестник "Билд" и добавя, че ако това се потвърди, той може да отсъства от игра от 6 до 12 седмици, в зависимост от тежестта на травмата.