Дибала готов да намали заплатата си, за да остане в Рома

  • 28 окт 2025 | 16:38
Спортният директор на Рома Фредерик Масара ще трябва да се справи с няколко трудни въпроса през януари, включително изтичащите договори на Зеки Челик, Лоренцо Пелегрини, Стефан Ел Шаарауи и Пауло Дибала. Докато казусите с първите трима все още са отворени, приоритет за клуба изглежда подновяването на договора на Дибала, пишат италианските медии.

Аржентинецът често страда от контузии и искаше да се тества физически дали ще успее да се впише като ключов играч в проекта на Гасперини. Към момента Дибала получава по около 8 милиона евро на сезон, но играчът е склонен да приеме намаление на заплатата, за да остане в Рим. Преговорите ще започнат през следващите седмици, съобщи "Кориере дело спорт".

