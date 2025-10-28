Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

  • 28 окт 2025 | 01:31
  • 196
  • 0

Джан Пиеро Гасперини придава ясна идентичност на Рома, въпреки колебливия старт на сезона, белязан от четири домакински загуби в Серия "А" и Лига Европа. Победата над Сасуоло през уикенда, дошла след гол на Пауло Дибала, обаче дава основа за надграждане както в техническо, така и в ментално отношение.

Въпреки че му липсват нападателите и крилата, необходими за неговия стил на игра, Гасперини изведе Рома до върха в класирането на Серия "А", редом с Наполи, постигайки шест победи в първите осем кръга от шампионата.

Рома продължи отличната си форма като гост и се изравни на върха с Наполи
Рома продължи отличната си форма като гост и се изравни на върха с Наполи

Това постижение се дължи на способността на Гасперини да се адаптира, да извлича максимума от наличните ресурси и да поддържа отбора конкурентоспособен дори в трудни моменти.

Настоящият състав на Рома не отговаря напълно на философията на треньора – това би било невъзможно предвид недостатъците в селекцията, но тимът трупа ценни точки и става все по-стабилен.

Това е един солиден отбор, който работи усилено всеки ден, вместо да говори прекалено много или да се оплаква.

И ако този път доведе до завръщане в Шампионската лига, това ще бъде впечатляващо постижение – знак, че проектът придобива форма и постоянство. Засега трансферният прозорец може да почака.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

Точката с жълт картон при загуба на Херманщат

  • 27 окт 2025 | 21:05
  • 1167
  • 0
Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

Нуно Мендеш: Удоволствие е да играя за ПСЖ

  • 27 окт 2025 | 20:24
  • 991
  • 0
Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

Риека нанесе трета поредна загуба на Осиек, българите не играха

  • 27 окт 2025 | 20:00
  • 1733
  • 2
Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

Малик Фофана ще трябва да оперира глезена си, ще отсъства няколко месеца

  • 27 окт 2025 | 19:42
  • 1555
  • 0
Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

Премиър лийг загърбва традицията: само един мач ще се изиграе на "Боксинг дей"

  • 27 окт 2025 | 19:09
  • 2837
  • 0
Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

Седем играчи на ПСЖ сред номинираните за отбора на годината на ФИФПРО, Роналдо и Меси също са в списъка

  • 27 окт 2025 | 18:45
  • 5447
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

Тронът се тресе мощно! ЦСКА 1948 водеше на Лудогорец с 5:1 до 82-ата минута, но едвам устиска в шеметен мач

  • 27 окт 2025 | 19:30
  • 124659
  • 441
Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

Блестящо завръщане за Григор Димитров след дългото отсъствие

  • 27 окт 2025 | 21:44
  • 30718
  • 25
Нов фаворит за селекционер на България

Нов фаворит за селекционер на България

  • 27 окт 2025 | 17:12
  • 37344
  • 13
Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

Найден Найденов: Дано през следващия сезон Матей Казийски и Цветан Соколов да играят за Локомотив

  • 27 окт 2025 | 18:09
  • 13039
  • 4
ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 37699
  • 16
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 11346
  • 0