Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

Джан Пиеро Гасперини придава ясна идентичност на Рома, въпреки колебливия старт на сезона, белязан от четири домакински загуби в Серия "А" и Лига Европа. Победата над Сасуоло през уикенда, дошла след гол на Пауло Дибала, обаче дава основа за надграждане както в техническо, така и в ментално отношение.

Въпреки че му липсват нападателите и крилата, необходими за неговия стил на игра, Гасперини изведе Рома до върха в класирането на Серия "А", редом с Наполи, постигайки шест победи в първите осем кръга от шампионата.

Рома продължи отличната си форма като гост и се изравни на върха с Наполи

Това постижение се дължи на способността на Гасперини да се адаптира, да извлича максимума от наличните ресурси и да поддържа отбора конкурентоспособен дори в трудни моменти.

Настоящият състав на Рома не отговаря напълно на философията на треньора – това би било невъзможно предвид недостатъците в селекцията, но тимът трупа ценни точки и става все по-стабилен.

Това е един солиден отбор, който работи усилено всеки ден, вместо да говори прекалено много или да се оплаква.

И ако този път доведе до завръщане в Шампионската лига, това ще бъде впечатляващо постижение – знак, че проектът придобива форма и постоянство. Засега трансферният прозорец може да почака.

