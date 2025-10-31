Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Как Иво Иванов загуби бас и 20 долара от Мика Кристенсон, въпреки че е бил прав

Как Иво Иванов загуби бас и 20 долара от Мика Кристенсон, въпреки че е бил прав

  • 31 окт 2025 | 07:55
  • 429
  • 0

В гостуването си във волейболното предаване на Sportal.bg – Block Out Ивайло Иванов разказа любопитна история за това как е загубил бас и 20 долара от американския волейболист Мика Кристенсон, въпреки че е отсъждането му в ситуацията е било правилно.

„Една интересна случка ми хрумва, която не знам дали ще е интересна, но ще ви я разкажа. Бях втори съдия на един мач, мисля, че Щатите играха с Япония или с Франция, не съм много сигурен, трябва да се върна в архива да видя. Но интересното беше, че като втори съдия, аз следя за грешки на мрежата и отборът на САЩ беше от лявата ми страна и скачат в центъра Мика Кристенсон и центърът. Аз изсвирвам, виждам, че има докосване на мрежата, изсвирвам мрежа, Кристенсон веднага се обръща към мен и пита чия е мрежата. Отговорих му, че е негова, защото за мен лявата му ръка докосна мрежата горе на филето.

„Той ми каза, че няма мрежа, а треньорът веднага поиска видео проверка на решението. Докато течеше видео проверката той пак дойде при мене и ми каза, че няма мрежа, а аз му отвърнах, че аз съм сигурен, че той я докосва, виждам го. Тогава той ми каза „айде на бас на 20 долара, че нямам мрежа“ и аз, защото бях сигурен, се хванах на бас, естествено. Междувременно проверих с колегата, чалъндж съдията, който беше горе и той ми потвърди, че мрежата е на Кристенсон. В залата пуснаха повторението и се видя, че отсъждането ми е правилно и всичко мина нормално.

„След това се срещаме в хотела и той ми каза „добре, дължиш ми 20 долара“, при което аз му отвърнах „как ще ти дължа, мрежата е твоя, те всички го видяха“, а той ми каза „не бе, не е моя, гледайте пак“. След като приключи двубоят и всички ние прегледахме повторението девет пъти и чак накрая видяхме, че всъщност дясната ръка на центъра, те се преплитат, и той докосва много тънко мрежата и реално Кристенсон е бил прав.

„Значи отсъждането за грешка срещу Щатите беше правилно, но не познах. Съответно, най-демонстративно реших да си изпълня баса. Пред целия отбор му дадох 20-те долара и беше много забавно за всички, защото един вид съдията плаща на състезателите“, разказа Иванов.

Снимки: Борислав Трошев

