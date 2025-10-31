Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Най-изявеният български международен волейболен съдия Ивайло Иванов гостува във волейболното предаване на Sportal.bg – Block Out.

Пред водещия Евгени Въков Иванов разказа за това как изобщо е решил да стане волейболен съдия през далечната 1997 година и обясни как той и другите водещи родни рефери спомагат за развитието на следващото поколение български съдии. Иванов също така обсъди и новите правила, които от Международната волейболна федерация (FIVB) приеха след тестване през това лято.

„Всичко започна през 1997 година, когато случайно попаднах на обява за съдийски курс. Към онзи момент съдиите имаха клубна принадлежност и за, бидейки състезател на Славия към онзи момент, съответно курсът ми беше към Волейболен клуб Славия. Изкарах курса, защото ми беше ясно, че не мога да преследвам високо спортно майсторство, играх до ниво старша възраст и около две-три седмици в мъжкия отбор на Славия. Тъй като след това трябваше да се насоча и към професионално развитие, така че това беше малко естествен преход към друга позиция, но да остана близо до корта и в играта, като в началото никога не съм си представял, мечтаех си, но никога не съм си представял, че ще достигна до това ниво, на което съм в момента“, разказа Иванов за началото на своята съдийска кариера.



„Не само аз, това е в момента една тенденция и решение и на Софийската съдийска колегия (ССКВ), и на Националната, че най-опитните международни съдии трябва да станат ментори на младите съдии от по-ниска категория, които да се учат и развиват. За съжаление през годините се промениха много и структурите, и участниците във волейболните мачове. На пример, едно време, когато ние бяхме млади съдии, имахме много опитни делегати, които ни даваха акъл – къде обективно, къде субективно, къде някой път нещо, което не е подходящо, но ние имахме избора да филтрираме кое да си вземем за нас и кое не е хубаво и релевантно, така да го кажа. Отделно нещо много важно, което в момента липсва е, че покрай технологиите отпаднаха страничните съдии. При нас част от израстването беше, че ние участвахме в много международни мачове, много европейски клубни турнири се играеха в България и ние, участвайки като странични съдии, тогава гледахме играта, ситуации, състезатели и международните съдии. Идеята е, че трупаш опит и крадеш занаята, така да се каже, от тази практика.



„В момента, с отпадането на страничните съдии, младите съдии не ходят като странични съдии и съответно нямат този опит и няма откъде да се научат. От друга страна сега, с развитието на модерните технологии, те имат различни социални медии и платформи, от които могат да гледат безкрайно много клипове, което пак допринася за практиката.



„Но, да се върна обратно, след като ние нямаме достатъчно опитни делегати, които да учат младите съдии, практиката, която въведохме и практикуваме в момента е, че ние, опитните международни съдии, в момента, от този сезон, ходим като втори съдии на мачовете от А НВГ и Висша лига – жени с младите съдии, наблюдаваме ги, помагаме и след това им даваме насоки някъде да се развиват. Отделно от това, от две години работи друга практика в ССКВ – в свободен уикенд, когато сме без назначения, пак международните съдии, ходим на мачове от аматьорската лига или държавните първенства да наблюдаваме младите съдии не като делегати, а по-скоро като съветници, за да дадем насоки на младите съдии в каква посока да работят. Не даваме оценки, не се правим на много разбиращи, просто им даваме насоки на база практика и опит“, обясни Иванов за начина, по който се работи за развитието на младите волейболни съдии в България.

Относно новите правила, които FIVB прие, след като първо изпробва по време на турнирите от Лигата на нациите през това лято, Иванов разясни, че те се изготвят съвместно от Треньорската комисия, Съдийската комисия и Комисията по правилата на играта към FIVB. Едно от новите правила, които вече влязоха в силата, е премахването на двойния удар при разпределяне, което по думите на Иванов се е приело изключително позитивно от треньорите и състезателите.

„Искам да кажа, че повечето от нововъведенията, които влизат всяка една година, защото почти всяка година на турнирите от Лигата на нациите и Световните клубни първенства се тестват някакви промени и леки изменения по правилата с цел играта да стане по-атрактивна и, ако може, да се намали цялостното времетраене на мачовете, това е основната идея. Другото, което казах, че искам да се знае е, че тези промени идват след съвместни срещи на Треньорската комисия, Съдийската комисия и тази по правилата на играта към FIVB. Тоест това не е целенасочено съдиите да се опитват или Комисията по правилата на играта да променя нещо, това идва, в повечето случаи, от желанието на Треньорската комисия.



„Най-вече правилото да се отмени двойния удар при подаването между състезатели от един отбор идва точно от треньорите. С тестването на това правило то много бързо се прие, точно след първите две седмици на Лигата на нациите отзвукът беше почти 100% положителен и затова от третата седмица и финалите си влезе вече като правило, което се прилага, а не като тестово. По същия начин изменението за позиционната грешка на посрещащия отбор, свободните позиции на сервиращия отбор, защото, при тези съвместни срещи се разбира, че сервиращият отбор, дори и да си размени всички позиции, не печели никакво предимство спрямо противника и затова всички тези промени се правят с цел да се подобри визията на спорта спрямо зрителите и медийния интерес.



„Специално за двойния удар се премахна и субективния фактор на съдията, защото всеки съдия си имаше своя гледна точка за това кога е двоен удар, кога не е, завъртяла ли се е топката. Аз, като бивш състезател на поста разпределите, мога да подам топката така, че тя да се завърти, но да не е двоен удар. Това сме си го говорили и с много колеги, треньори и състезатели, че завъртането не е критерий, а трябва да има две отчетливи докосвания. Но сега, с това правило, отпада този субективен ефект“, разясни Иванов.

Цялото интервю с Ивайло Иванов може да чуете в прикаченото видео. В него той говори още за влиянието на технологиите върху играта, как се справя с трудните характери на терена и други неща.

