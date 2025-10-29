От Интер с коментар и първи действия относно вратаря на тима, замесил се в трагичен индицент

Първи официален коментар за трагичния индицент с вратаря на Интер Хосеп Мартинес дойде днес. Както е известно, вчера испанският страж уби на пътя възрастен мъж в инвалидна количка, а в момента срещу него тече разследване.

Трагедията бе коментирана от президента на Интер Джузепе Марота по време на събитие в Триенале. "За съжаление, случи се нещо сериозно и деликатно. Разбира се, ние сме близо до семейството на починалия, както и до нашия играч, когото познаваме много добре. Това са ситуации, нещастия, които за съжаление са част от ежедневието, но се надявам, че дори от тази трагична ситуация може да се извлече нещо полезно", каза Марота.

Beppe Marotta esprime vicinanza a Josep Martinez e alla famiglia della vittima ❤️



"Siamo vicini a lui, che conosciamo benissimo, e alla famiglia della persona che è deceduta. Sono disgrazie che fanno parte del quotidiano": queste le parole del numero uno nerazzurro 🗣️ pic.twitter.com/2d0FlkFJf7 — SpazioInter.it (@SpazioInter) October 29, 2025

Според първите данни инцидентът е предизвикан от това, че жертвата е навлязла в лентата, по която се е движела колата на вратаря, но разследването продължава. Италианската преса съобщава още, че Интер веднага e застанал зад играча си, като му е осигурил адвокат, който да го придружи при съответните тестове за наркотици и алкохол. Резултатите са били отрицателни.

Освен това клубът е осигурил и психолог за Мартинес, който със сигурност му помага да се справи с цялата ситуация. Испанецът е описан като интровертен и сдържан човек, поради което случилото се може да го засегне сериозно в личен план, а социалните мрежи не помагат. Мартинес е трябвало да закрие профила си в Инстаграм, след като е бил атакуван онлайн.

Inter Milan have given Josep Martinez time off and offered him psychological support after the goalkeeper was involved in a crash that killed an 81-year-old manhttps://t.co/NDblKNFkrh pic.twitter.com/C8F6x6qjHO — Mirror Football (@MirrorFootball) October 29, 2025

Логично испанският страж няма да е на линия тази вечер срещу Фиорентина.

Снимки: Imago