Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. От Интер с коментар и първи действия относно вратаря на тима, замесил се в трагичен индицент

От Интер с коментар и първи действия относно вратаря на тима, замесил се в трагичен индицент

  • 29 окт 2025 | 19:29
  • 1664
  • 0
От Интер с коментар и първи действия относно вратаря на тима, замесил се в трагичен индицент

Първи официален коментар за трагичния индицент с вратаря на Интер Хосеп Мартинес дойде днес. Както е известно, вчера испанският страж уби на пътя възрастен мъж в инвалидна количка, а в момента срещу него тече разследване.

Трагедията бе коментирана от президента на Интер Джузепе Марота по време на събитие в Триенале. "За съжаление, случи се нещо сериозно и деликатно. Разбира се, ние сме близо до семейството на починалия, както и до нашия играч, когото познаваме много добре. Това са ситуации, нещастия, които за съжаление са част от ежедневието, но се надявам, че дори от тази трагична ситуация може да се извлече нещо полезно", каза Марота.

Според първите данни инцидентът е предизвикан от това, че жертвата е навлязла в лентата, по която се е движела колата на вратаря, но разследването продължава. Италианската преса съобщава още, че Интер веднага e застанал зад играча си, като му е осигурил адвокат, който да го придружи при съответните тестове за наркотици и алкохол. Резултатите са били отрицателни.

Освен това клубът е осигурил и психолог за Мартинес, който със сигурност му помага да се справи с цялата ситуация. Испанецът е описан като интровертен и сдържан човек, поради което случилото се може да го засегне сериозно в личен план, а социалните мрежи не помагат. Мартинес е трябвало да закрие профила си в Инстаграм, след като е бил атакуван онлайн.

Логично испанският страж няма да е на линия тази вечер срещу Фиорентина.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

  • 29 окт 2025 | 16:21
  • 2258
  • 2
Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 1677
  • 0
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 2274
  • 4
Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  • 29 окт 2025 | 15:14
  • 1643
  • 0
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

След 49 мача без почивка: Педри е с травма

  • 29 окт 2025 | 15:00
  • 8540
  • 6
Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  • 29 окт 2025 | 14:40
  • 25222
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 75171
  • 141
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 92456
  • 102
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 2665
  • 4
Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Очаквайте на живо: Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 12749
  • 0
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 21908
  • 18
Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

Ювентус 1:0 Удинезе, Влахович откри от дузпа в самото начало

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 1753
  • 0