От Интер с коментар и първи действия относно вратаря на тима, замесил се в трагичен индицент

Първи официален коментар за трагичния индицент с вратаря на Интер Хосеп Мартинес дойде днес. Както е известно, вчера испанският страж уби на пътя възрастен мъж в инвалидна количка, а в момента срещу него тече разследване.
Трагедията бе коментирана от президента на Интер Джузепе Марота по време на събитие в Триенале. "За съжаление, случи се нещо сериозно и деликатно. Разбира се, ние сме близо до семейството на починалия, както и до нашия играч, когото познаваме много добре. Това са ситуации, нещастия, които за съжаление са част от ежедневието, но се надявам, че дори от тази трагична ситуация може да се извлече нещо полезно", каза Марота.
Според първите данни инцидентът е предизвикан от това, че жертвата е навлязла в лентата, по която се е движела колата на вратаря, но разследването продължава. Италианската преса съобщава още, че Интер веднага e застанал зад играча си, като му е осигурил адвокат, който да го придружи при съответните тестове за наркотици и алкохол. Резултатите са били отрицателни.
Освен това клубът е осигурил и психолог за Мартинес, който със сигурност му помага да се справи с цялата ситуация. Испанецът е описан като интровертен и сдържан човек, поради което случилото се може да го засегне сериозно в личен план, а социалните мрежи не помагат. Мартинес е трябвало да закрие профила си в Инстаграм, след като е бил атакуван онлайн.
Логично испанският страж няма да е на линия тази вечер срещу Фиорентина.
Снимки: Imago