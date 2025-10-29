Причинилият смърт вратар на Интер заплашен от до 7 години затвор

Вратарят на Интер Хосеп Мартинес е заплашен от присъда до седем години затвор за фаталния сблъсък с възрастен мъж в инвалидна количка, който се случи във вторник сутрин, съобщават медиите в Италия.

Прокуратурата на Комо е започнала разследване за непредумишлено убийство и разследва обстоятелствата около трагедията. Една от теориите е, че 81-годишният инвалид може рязко да е сменил посоката на движение поради влошеното си здравословно състояние и да е излязъл на пътя, причинявайки инцидента. Според италианското наказателно право испанецът е изправен пред между две и седем години затвор.

Josep Martínez🇪🇸, portero del

Inter de Milán atropelló a un anciano de 81 años en silla de ruedas, mientras circulaba en Fenegrò, en la zona de Como.



Según las primeras investigaciones, el hombre pudo haberse cruzado al carril contrario por un despiste o un percance, lo… pic.twitter.com/x3VM8YNMLU — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 28, 2025

Мартинес е оказал първа помощ на пострадалия, но това не го е спасило.

Мартинес играе за Интер от лятото на 2024 г. През това време той е записал 12 участия във всички турнири, като е запазил седем сухи мрежи. Договорът на 27-годишния вратар с клуба е до края на юни 2029 г.