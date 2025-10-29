Причинилият смърт вратар на Интер заплашен от до 7 години затвор

Вратарят на Интер Хосеп Мартинес е заплашен от присъда до седем години затвор за фаталния сблъсък с възрастен мъж в инвалидна количка, който се случи във вторник сутрин, съобщават медиите в Италия.
Прокуратурата на Комо е започнала разследване за непредумишлено убийство и разследва обстоятелствата около трагедията. Една от теориите е, че 81-годишният инвалид може рязко да е сменил посоката на движение поради влошеното си здравословно състояние и да е излязъл на пътя, причинявайки инцидента. Според италианското наказателно право испанецът е изправен пред между две и седем години затвор.
Мартинес е оказал първа помощ на пострадалия, но това не го е спасило.
Мартинес играе за Интер от лятото на 2024 г. През това време той е записал 12 участия във всички турнири, като е запазил седем сухи мрежи. Договорът на 27-годишния вратар с клуба е до края на юни 2029 г.