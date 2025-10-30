Костадин Ангелов: Симпатизирам на Христо Янев, има сериозен шанс ЦСКА да спечели дербито с Левски

Бившият ръководител на детско-юношеската школа на ЦСКА Костадин Ангелов – Лаптопа коментира актуалните теми в българския футбол и случващото се при "червените". Опитният специалист сподели наблюденията си върху развитието на младите играчи и общата картина в efbet Лига.

Ангелов смята, че в последните години има известен напредък в работата на детско-юношеските школи у нас, но процесът остава непоследователен и без ясно изградена стратегия. Според него проблемът не е само в методиката, а и в липсата на търпение – най-вече към грешките, които неизменно допускат в изграждането си.

По отношение на ЦСКА, Лаптопа изрази увереност, че Христо Янев може да стабилизира отбора, ако му бъде дадено време за работа. Според него той познава отлично атмосферата в клуба и разбира какво означава да водиш тим с подобна тежест и очаквания. Ангелов определя назначението му като естествена стъпка и възможност за връщане на дисциплината и духа в съблекалнята. Той анализира и причините за неуспеха на предишния старши треньор Александър Томаш. С поглед към предстоящото дерби с Левски на 8 ноември, Лаптопа смята, че мачът ще бъде важен тест за ЦСКА. Въпреки трудностите в първенството, подобни двубои често служат като повратна точка и възможност за ново начало.

Относно битката за върха и края на хегемонията на Лудогорец, Ангелов отбелязва, че през този сезон шампионите ще срещнат по-сериозна конкуренция. Все повече отбори показват постоянство и капацитет да отнемат точки, което прави първенството по-равностойно и интересно. В заключение, Костадин Ангелов подчерта, че българският футбол има нужда от последователност и реалистичен подход, както при развиването на младите, така и в управлението на водещите клубове. "Само с търпение и ясна визия може да се постигне устойчиво израстване", сподели той във финала на разговора.