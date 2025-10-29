Съставите на Кьолн и Байерн, много промени за баварците

Грандът Байерн (Мюнхен) гостува на Кьолн в елиминационен мач от във втория кръг на Купата на Германия. Баварците стартираха ударно сезона и навъртяха изумителната серия от 13 поредни победи във всички турнири, с което изравниха постижението на Милан от сезон 1992/1993. Победа и днес ще направи Байерн едноличен рекордьор по поредни победи в историята за отбор от топ 5 първенствата. Кьолн пък започна стабилно сезона, а само преди няколко дни отстъпи много драматично в гостуването на другия германски гранд Борусия (Дортмунд).

Домакините преминаха първия кръг с победа над Ян Регенсбург с 2:1, докато баварците се поизмъчиха с третодивизионния Веен (Висбаден), но все пак спечелиха с 3:2. Историята между двата отбора категорично е в полза на Байерн. В последните пет срещи баварците имат четири победи и едно равенство.

Кьолн започва в атака с Мариус Бюлтер, Рагнар Ахе и Саид Ел Мала, като се очаква да действа с трима в отбрана и халф-бекове в лицето на Себастиан Себулонсен и Якуб Камински.

За днешната среща наставникът на Байерн Венсан Компани не може да разчита на наказания Мануел Нойер, както и на възстановяващите се от сериозни контузии Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

❗Mit dieser Elf geht's ins Pokalspiel gegen Köln! 🏆 pic.twitter.com/m7xRPb4LmP — FC Bayern München (@FCBayern) October 29, 2025

Белгийският специалист прави доста промени в сравнение с мача срещу Борусия (Мьонхенгладбах), спечелен с 3:0 като гост. Серж Гнабри се завръща сред титулярите вместо Николас Джаксън и заедно с Майкъл Олисе и Луис Диас ще действат зад голмайстора Хари Кейн. Александър Павлович е предпочетен пред Леон Горетцка до Йошуа Кимих в средата на терена. Почти изцяло е подменена и защитата, като сред титулярите започват Конрад Лаймер, Йонатан Та и Йосип Станишич. На вратата отново ще е Йонас Урбиг, за който този мач ще е по-специален, тъй като излиза срещу бившия си отбор.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages