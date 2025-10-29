Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Съставите на Кьолн и Байерн, много промени за баварците

Съставите на Кьолн и Байерн, много промени за баварците

  • 29 окт 2025 | 21:07
  • 566
  • 0
Съставите на Кьолн и Байерн, много промени за баварците

Грандът Байерн (Мюнхен) гостува на Кьолн в елиминационен мач от във втория кръг на Купата на Германия. Баварците стартираха ударно сезона и навъртяха изумителната серия от 13 поредни победи във всички турнири, с което изравниха постижението на Милан от сезон 1992/1993. Победа и днес ще направи Байерн едноличен рекордьор по поредни победи в историята за отбор от топ 5 първенствата. Кьолн пък започна стабилно сезона, а само преди няколко дни отстъпи много драматично в гостуването на другия германски гранд Борусия (Дортмунд).

Домакините преминаха първия кръг с победа над Ян Регенсбург с 2:1, докато баварците се поизмъчиха с третодивизионния Веен (Висбаден), но все пак спечелиха с 3:2. Историята между двата отбора категорично е в полза на Байерн. В последните пет срещи баварците имат четири победи и едно равенство.

Кьолн започва в атака с Мариус Бюлтер, Рагнар Ахе и Саид Ел Мала, като се очаква да действа с трима в отбрана и халф-бекове в лицето на Себастиан Себулонсен и Якуб Камински.

За днешната среща наставникът на Байерн Венсан Компани не може да разчита на наказания Мануел Нойер, както и на възстановяващите се от сериозни контузии Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито.

Белгийският специалист прави доста промени в сравнение с мача срещу Борусия (Мьонхенгладбах), спечелен с 3:0 като гост. Серж Гнабри се завръща сред титулярите вместо Николас Джаксън и заедно с Майкъл Олисе и Луис Диас ще действат зад голмайстора Хари Кейн. Александър Павлович е предпочетен пред Леон Горетцка до Йошуа Кимих в средата на терена. Почти изцяло е подменена и защитата, като сред титулярите започват Конрад Лаймер, Йонатан Та и Йосип Станишич. На вратата отново ще е Йонас Урбиг, за който този мач ще е по-специален, тъй като излиза срещу бившия си отбор.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

Еден Азар получи голямо признание за направеното в Премиър лийг, Моуриньо го поздрави

  • 29 окт 2025 | 16:21
  • 2748
  • 2
Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

Сабатини: Ювентус може да е като чист морфин за Спалети

  • 29 окт 2025 | 15:56
  • 1872
  • 0
Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

Реал Мадрид поиска пари от УЕФА, заплаши със съд при отказ

  • 29 окт 2025 | 15:34
  • 2559
  • 6
Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

Сериозни проблеми за Тотнъм преди двубоя с Нюкасъл тази вечер

  • 29 окт 2025 | 15:14
  • 1807
  • 0
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

След 49 мача без почивка: Педри е с травма

  • 29 окт 2025 | 15:00
  • 10462
  • 11
Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  • 29 окт 2025 | 14:40
  • 26960
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

Левски премина с лекота през Пазарджик, за да продължи с победите

  • 29 окт 2025 | 18:22
  • 81837
  • 150
ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

ЦСКА се измъчи за Купата, но елиминира своя втородивизионен съперник

  • 29 окт 2025 | 15:21
  • 97554
  • 108
Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

Веласкес: Не е лесно да се поддържа това ниво

  • 29 окт 2025 | 18:43
  • 5749
  • 14
Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

Здрава битка в "Арена София", начало на третата четвърт

  • 29 окт 2025 | 20:55
  • 16878
  • 2
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

  • 29 окт 2025 | 16:33
  • 26928
  • 25
Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

Ювентус 2:1 Удинезе, Гати отново дава преднина на домакините

  • 29 окт 2025 | 19:00
  • 3572
  • 3